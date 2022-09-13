Мистецтво реверансу: як Ліз Трасс опановує королівський етикет

За збігом обставин саме з Ліз Трасс у королеви Єлизавети II була остання аудієнція у житті, яка відбулася 6 вересня у Балморалі.

Королева Єлизавета II та Ліз Трасс / Фото: Associated Press

А вже за три дні прем'єр-міністерка вітала нового короля Чарльза, який автоматично зійшов на престол у день смерті своєї матері королеви.

Ліз Трасс – 15-та прем'єр-міністерка королеви Єлизавети II та перша – короля Чарльза III.

Король Чарльз III та Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Досвіду в мистецтві реверансу вона поки що не має, тому місіс Трасс присіла в реверанс, як вміла і змогла. Вийшло трохи незграбно, але ми віримо, що згодом прем'єрка опанує це мистецтво краще.

Найкраще реверанси зараз відточені у принцеси Уельської Кетрін. Майже на всіх фото, де Кейт робить реверанс, вона має чудовий вигляд і тримається з воістину королівською гідністю.

Реверанс принцеси Кейт / Фото: Associated Press

Прекрасно опанувала техніку реверансу та дружина Чарльза – королева-консорт Камілла, перед якою тепер інші робитимуть реверанси.

Королева Камілла та принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

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