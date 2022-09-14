Містична двійка: смерть Єлизавети II та інші події у королівській родині, пов'язані з цією цифрою

Багато трагічних подій у королівській родині було пов'язане із цифрою два.

Коли помер принц Філіп, герцог Единбурзький, ми розповідали вам про містику цифри 9. Дату смерті принца Філіпа називали фатальною. Він пішов із життя 9 квітня, у 99 років і на 99-й день від початку року. Проаналізувавши деякі події в королівській сім'ї, ми з'ясували, що багато з них були пов'язані з цифрою 9.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Тепер же після смерті королеви Єлизавети II ми почали говорити про іншу містичну цифру – 2. Королівський шанувальник @Britishroyal_fc, який веде фансторінку про королівську сім'ю, розкрив цілу низку дат, які викликають занепокоєння.

У блогу в TikTok розмістили слайдшоу з історичних знімків королівської родини разом із "страшно" схожими датами, які на них вплинули.

Відео докладно описує довгий список королівських смертей, усі з яких мають, здавалося б, доленосне число, оскільки король Георг VI – батько королеви Єлизавети II – помер 1952 року, його брат та зречений король Едуард VIII помер 1972 року.

Принцеса Маргарет і королева-мати також померли 2002 року, а тепер, і королева Єлизавета померла 2022 року.

Крім того, королівську родину переслідують не лише смерті у роки, відзначені цифрою два. Розлучення та інші драматичні події також переслідували государя в такі ж дати. 1992 року розпалися три королівські шлюби (принц Чарльз і принцеса Діана, принц Ендрю і Сара Фергюсон, принцеса Анна та її перший чоловік Марки Філіппс), а також сталася жахлива пожежа у Віндзорському замку.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Сьогодні, о 14:22 за Лондоном труна з тілом королеви Єлизавети II вирушить у Вестмінстер-хол, де вона перебуватиме протягом чотирьох днів перед тим, як у понеділок розпочнеться державний похорон монархині.

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