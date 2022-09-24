Містика в королівській родині: чому цифри "два" та "дев'ять" вважають фатальними для королеви Єлизавети II

Цифра "два" завжди завдавала якихось неприємностей британській королеві. Виявилося, що з цією цифрою пов'язані не лише особисті трагічні події Єлизавети ІІ.

Раніше ми вже розповідали про містичну для королеви двійку. Її батько король Георг VI помер 1952 року, його брат і зречений король Едуард VIII (дядько королеви) помер 1972 року, а сама монархиня померла 2022 року.

Королева Єлизавета II на похороні батька короля Георга VI / Фото: Getty Images

Також 2002 року померло ще двоє близьких для королеви людей – її мати Єлизавета Боуз-Лайон, відома як королева-мати Єлизавета, і молодша сестра монархині – принцеса Маргарет.

А 1992 року сталася масштабна пожежа у Віндзорському замку, який в останні роки життя Єлизавети II став її улюбленою резиденцією, а також останнім притулком для її чоловіка принца Філіпа.

А що ж дев'ятка?

Цифра дев'ять також містичним чином пов'язана з британською королівською сім'єю.

Чоловік Єлизавети II – принц Філіп пішов із життя 9 квітня, у 99 років та на 99-й день від початку року. Герцог Единбурзький народився 10 червня 1921 року, в даті народження лише одна дев'ятка, а пішов із життя 9.04.2021 року і, якщо скласти всі ці цифри, вийде та сама дев'ятка.

Принц Філіп / Фото: Associated Press

А ще 9 квітня 2002 року королева Єлизавета II поховала свою матір Єлизавету Боуз-Лайон, вона померла у віці 101 рік та 8 місяців 30 березня 2002 року. І в цей самий день 9 квітня тільки 2005 року вдруге одружився син королеви - король Чарльз III. Дивний вибір дати чи не так?

Також 9 лютого пішла з життя сестра Єлизавети ІІ – принцеса Маргарет. А похорон принцеси відбувся 15 лютого 2002 року, у 50-ті роковини похорону її батька та батька королеви Єлизавети II – короля Георга VI.

Принцеса Маргарет / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що всі п'ятеро членів сім'ї – король Георг VI, його дружина Єлизавета, дочка Єлизавета II та її чоловік принц Філіп поховані у Меморіальній каплиці Святого Георгія у Віндзорі в одному склепі. А принцеса Маргарет була кремована та похована у тому ж склепі, але трохи в іншому місці. Який вигляд має місце поховання королеви та її родичів, ми показували на фото.

Каплиця короля Георга VI, місце поховання королеви Єлизавети II, її чоловіка Філіпа, сестри Маргарет та батьків

Сьогодні було опубліковано фотографію нової плити, встановленої в Меморіальній каплиці короля Георга VI після поховання там Її Величності королеви Єлизавети та її чоловіка принца Філіпа. На плиті вказані імена Георга VI та його дружини Єлизавети, а також їхньої старшої дочки королеви Єлизавети II та її чоловіка принца Філіпа. Імена розділені зіркою Ордену Підв'язки, що означає, що всі четверо були членами Ордену Підв'язки.

Залицяльний кисть був встановлений в King George VI Memorial Chapel, що оголошує інтер'єр Her Majesty Queen Elizabeth.



The King George VI Memorial Chapel сидить зу walls of St George's Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022

Сама каплиця Святого Георгія була замовлена королевою Єлизаветою II 1962 року, як місце поховання її батька і була спроєктована Джорджем Пейсом. Завершено проєкт було 1969 року. З наступного тижня місце поховання королеви та її родини відкриють для відвідувачів і люди можуть віддати шану монархині.

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