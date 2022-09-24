Містика в королівській родині: чому цифри "два" та "дев'ять" вважають фатальними для королеви Єлизавети II

Цифра "два" завжди завдавала якихось неприємностей британській королеві. Виявилося, що з цією цифрою пов'язані не лише особисті трагічні події Єлизавети ІІ.
Раніше ми вже розповідали про містичну для королеви двійку. Її батько король Георг VI помер 1952 року, його брат і зречений король Едуард VIII (дядько королеви) помер 1972 року, а сама монархиня померла 2022 року.
Також 2002 року померло ще двоє близьких для королеви людей – її мати Єлизавета Боуз-Лайон, відома як королева-мати Єлизавета, і молодша сестра монархині – принцеса Маргарет.
А 1992 року сталася масштабна пожежа у Віндзорському замку, який в останні роки життя Єлизавети II став її улюбленою резиденцією, а також останнім притулком для її чоловіка принца Філіпа.
А що ж дев'ятка?
Цифра дев'ять також містичним чином пов'язана з британською королівською сім'єю.
Чоловік Єлизавети II – принц Філіп пішов із життя 9 квітня, у 99 років та на 99-й день від початку року. Герцог Единбурзький народився 10 червня 1921 року, в даті народження лише одна дев'ятка, а пішов із життя 9.04.2021 року і, якщо скласти всі ці цифри, вийде та сама дев'ятка.
А ще 9 квітня 2002 року королева Єлизавета II поховала свою матір Єлизавету Боуз-Лайон, вона померла у віці 101 рік та 8 місяців 30 березня 2002 року. І в цей самий день 9 квітня тільки 2005 року вдруге одружився син королеви - король Чарльз III. Дивний вибір дати чи не так?
Також 9 лютого пішла з життя сестра Єлизавети ІІ – принцеса Маргарет. А похорон принцеси відбувся 15 лютого 2002 року, у 50-ті роковини похорону її батька та батька королеви Єлизавети II – короля Георга VI.
Нагадаємо, що всі п'ятеро членів сім'ї – король Георг VI, його дружина Єлизавета, дочка Єлизавета II та її чоловік принц Філіп поховані у Меморіальній каплиці Святого Георгія у Віндзорі в одному склепі. А принцеса Маргарет була кремована та похована у тому ж склепі, але трохи в іншому місці. Який вигляд має місце поховання королеви та її родичів, ми показували на фото.
Сьогодні було опубліковано фотографію нової плити, встановленої в Меморіальній каплиці короля Георга VI після поховання там Її Величності королеви Єлизавети та її чоловіка принца Філіпа. На плиті вказані імена Георга VI та його дружини Єлизавети, а також їхньої старшої дочки королеви Єлизавети II та її чоловіка принца Філіпа. Імена розділені зіркою Ордену Підв'язки, що означає, що всі четверо були членами Ордену Підв'язки.
Залицяльний кисть був встановлений в King George VI Memorial Chapel, що оголошує інтер'єр Her Majesty Queen Elizabeth.— The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022
The King George VI Memorial Chapel сидить зу walls of St George's Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27
Сама каплиця Святого Георгія була замовлена королевою Єлизаветою II 1962 року, як місце поховання її батька і була спроєктована Джорджем Пейсом. Завершено проєкт було 1969 року. З наступного тижня місце поховання королеви та її родини відкриють для відвідувачів і люди можуть віддати шану монархині.
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