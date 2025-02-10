"Мій хлопчик, мій ангел": принцеса Євгенія поділилася зворушливим відео на честь дня народження сина

9 лютого хлопчику виповнилося 4 роки. У Instagram Євгенія запостила відеоролик із добіркою сімейних кадрів не лише з Августом, а й з молодшим Ернестом, а також їхнім батьком Джеком Бруксбенком.

"З днем ​​народження, мій дорогий Огі. Сьогодні тобі 4. І які дивовижні 4 роки. Ти неймовірно зосереджений і допитливий, сповнений пригод і швидкості. Не можу дочекатися всіх наших пригод... їх ще так багато. Я люблю тебе, мій хлопчику, мій ангеле", — підписала відео принцеса Йоркська.

Первісток Євгенії та її чоловіка Джека - Август - народився 9 лютого 2021 року в лондонській лікарні Портленда. Він посідає 13-те місце в лінії британського престолонаслідування і є дев'ятим за рахунком правнуком королеви Єлизавети II.

Принцеса Євгенія із сином Августом / Фото: Getty Images

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