Між королем Чарльзом та принцом Вільямом назріває конфлікт: що сталося

Король Чарльз і принц Вільям / © Getty Images

Нещодавній візит герцога Сассекського до Лондона дав надію на примирення і те, що Гаррі зможе частіше бачитися з батьком, а Чарльз зможе побачити своїх онуків — принца Арчі та принцесу Лілібет.

Проте, схоже, не всі задоволені прогресом, якого, як повідомляється, досягли Гаррі та Чарльз під час їхньої нещодавньої зустрічі під час чаювання в Кларенс-гаусі, яка тривала цілих 55 хвилин, що вдвічі більше, ніж аналогічна зустріч 2024 року.

Принц Гаррі / © Associated Press

За даними Daily Mail, старший брат Гаррі, принц Вільям, як і раніше, виступає проти повернення герцога Сассекського до ближнього кола королівської родини, і це може стати причиною напруженості між принцом Уельським і королем Чарльзом.

Очевидно, що монарх припускає, що нинішні часи огидних політичних суперечностей роздроблена королівська родина має не дуже гарний вигляд. Не виключено, що він також сумує за молодшим сином, а ще він хворий на рак і прагне примиритися з сином. Ще 2024 року преса писала, що король звернувся з єдиним проханням до своїх двох синів — примиритися, але віз, як кажуть, і нині там. Примирення братів так і не відбулося і передбачається, що це відбувається через впертість принца Вільяма.

Принц Вільям, король Чарльз, принц Гаррі / © Getty Images

Повідомляється, що король Чарльз «втомився від лицемірної непоступливості свого старшого сина в сімейній ворожнечі» і «хоче знову прийняти Гаррі» (якщо, звичайно, його молодший син зможе «тримати рот на замку». Принц Гаррі ж після нещодавнього візиту до батька зробив на публіці лише один коментар за її результатами, давши зрозуміти пресі, що вся увага нині має бути прикута до його батька.