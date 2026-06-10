Між ними немає ворожнечі: принцеса Беатріс вітала поцілунком принца Вільяма на публіці

Принцеса Беатріс / © Getty Images

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На це свято, яке відбулося в церкві Усіх Святих у Кемблі, графство Глостершир, зібралася практично вся королівська родина Британії. Принцеса Йоркська Беатріс приїхала зі своїм чоловіком — забудовником Едоардо Мапеллі-Моцці.

Беатріс була в зеленій сукні від Emilia Wickstead з довгими рукавами та квітковим принтом. Вона взула нюдові туфлі-човники із застібками навколо щиколотки від Jennifer Chamandi, в руках несла маленьку бежеву сумку від Aquazzura і на голові у неї був обідок з рафії від Finley Howie Millinery з невеликим бантом. Принцеса розпустила волосся і зробила виразний макіяж очей.

Принцеси Беатріс і Євгенія на весіллі Пітера Філліпса / © Getty Images

Фотографи заскочили милий момент вітання Беатріс та її двоюрідного брата — принца Вільяма Уельського. Усупереч розмовам про ворожнечу між Уельськими та сестрами Йоркськими через скандали, пов’язані з батьком сестер Беатріс та Євгенії, публіка побачила, що принц Вільям люб’язно поцілував кузину в щоку під час їхньої зустрічі на весіллі.

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Принцеса Беатріс і принц Вільям / © Getty Images

Нагадаємо, через зв’язок батька сестер Йоркських — Ендрю Маунтбеттен-Віндзора з покійним Джеффрі Епштейном, принцеси Беатріс і Євгенія деякий час зовсім не з’являлися у світському суспільстві, і цей вихід на весілля їхнього кузена Пітера Філліпса став для них таким першим гучним публічним заходом.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

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