Між ними прірва: стало відомо, чи налаштовані помиритись у день коронації принци Вільям та Гаррі

Вже відомо, що на коронацію короля Чарльза III його молодший син принц Гаррі приїде без своєї сім'ї, яка залишиться в Каліфорнії.

У принца Гаррі все ще дуже погані стосунки зі старшим братом Вільямом. І згідно з інсайдерами, принц Уельський не планує возз'єднуватися зі своїм молодшим братом на коронації їхнього батька Чарльза.

Король Чарльз III та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Як пише Daily Mail, 38-річний Гаррі в суботу душевно поговорив зі своїм батьком, намагаючись послабити напруженість, але не став обговорювати суперечку з Вільямом. Також відомо, що у братів не буде часу зустрітися під час подорожі Гаррі на урочисту церемонію коронації Чарльза та Камілли.

Зустріч Гаррі та Вільяма 6 травня в день коронації стане першою після виходу скандальних мемуарів герцога Сассекського, в яких він назвав свого брата своїм "заклятим ворогом". Гаррі також публічно закликав свою сім'ю вибачитися перед ним та його дружиною Меган. Однак члени королівської родини, звичайно ж, цього робити не збираються.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, все про коронацію Чарльза та Камілли читайте у нашому матеріалі.

Також раніше ми розповідали, хто з членів королівської родини не отримав запрошення на цей воістину грандіозний захід.

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