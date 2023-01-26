Між ними щось не так: охоронець принцеси Діани прокоментував шлюб Меган та Гаррі

Колишній охоронець принцеси Діани Кен Ворф висловив занепокоєння щодо стосунків Меган і Гаррі, заявивши, що йому здається, наче між ними відбувається щось дивне.

Марк Долан із GB News запитав Кена Ворфа, який працював особистим охоронцем покійної принцеси Уельської в період від 1988 до 1993 року, чи вважає він, що Меган Маркл промила мізки принцу Гаррі. На що Ворф відповів:

"Ну, я думаю, що, коли ви подивитеся на весілля і публічні заходи, що відбулися за нею, — події в Ноттінгемі та події в Лондоні, вона (Меган) — неперевершена акторка, неперевершена виконавиця.

"Ви могли бачити вираз очей Гаррі, який каже: "Гей, подивися, що в мене є, це приголомшливо", але де все це поділося?. Мені здається, щось не так у цих стосунках", — заявив чоловік, повідомляє express.co.uk.

Меган і Гаррі / Фото: Associated Press

Охоронець заявив, що сьогодні принц Гаррі має щасливий вигляд. Такий висновок він зробив після серії інтерв'ю, які дав принц після виходу його мемуарів.

"Він мав цілком впевнений вигляд, останні три чи чотири роки у нього був хороший вчитель. Однак якщо ви подивитеся на нього до одруження, Гаррі був жартівником. Найпопулярніший член королівської родини. Навіть більш популярний у той час, ніж покійна Її Величність королева. Потім раптово його популярність та її (Меган) популярність впали до рівня, який, я думаю, ніхто не міг собі уявити.

Меган і Гаррі / Фото: Getty Images

Також у розмові Долан запитав охоронця, який почав працювати на принцесу Уельську, коли Гаррі було три роки, а Вільяму п'ять, чи вважає він, що Гаррі справді незручно в ролі запасного? На що охоронець відповів: "Я не думаю, що у нього були проблеми з цим. Чому у нього були проблеми з цим? Від першого дня Гаррі та Вільям знали, хто вони такі, і знали свою роль у Фірмі".

Він згадав випадок, коли два юні принци сперечалися на задньому сидінні машини, поки Діана була за кермом, і Гаррі нахилився до Вільяма і сказав: "Все гаразд для тебе, якось ти станеш королем, а я не стану". Отже, я можу робити те, що хочу. "Справа в тому, що саме це він і зробив", — додав Ворф.

Меган і Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у своїх мемуарах, які називаються "Запасний", принц Гаррі розповів про те, як складно йому було жити на других ролях у королівській родині.

Читайте також: