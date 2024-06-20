Між ними тісний зв'язок: принца Вільяма заскочили за зворушливим моментом з мамою його дружини Кейт

Принца Уельського зазнімкували в компанії його тещі – Керол Міддлтон, яка приїхала на Royal Ascot у ніжно-блакитній сукні із шифону від self-portrait, а в руках тримала маленьку сумку Katespadeny із квітковою аплікацією.

Керол Міддлтон / Фото: Associated Press

41-річного принца Уельського було помічено під час розмови з обома батьками Кейт на другий день заходу. У певний момент Вільям узяв Керол за руку, а фотографи зазнімкували цей душевний жест, який продемонстрував їхній близький зв'язок та був зворушливим проявом єдності та прихильності.

Керол Міддлтон та принц Вільям / Фото: Getty Images

Нагадаємо, 42-річна принцеса Уельська не відвідує цього року кінні перегони в Аскоті, хоча за кілька днів до їхнього старту з'явилася на параді Trooping the Colo на честь дня народження короля Чарльза III. У Instagram Кейт поділилася новинами про своє здоров'я та розповіла, коли на неї варто чекати на публіці.

Кейт та Вільям з дітьми Луї та Шарлоттою та королем Чарльзом / Фото: Associated Press

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