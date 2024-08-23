Між ними ворожнеча: чи захоче принц Вільям бачити брата Гаррі на своїй коронації

Поки що на троні сидить його батько Чарльз, який став монархом 8 вересня 2022 року, після смерті його матері королеви Єлизавети II.

Принц Вільям зійде на престол після смерті свого батька Чарльза. А його дружина принцеса Уельська Кетрін стане новою королевою-консортом.

Деякі експерти стверджують, що зважаючи на важкі стосунки між Вільямом та його молодшим братом Гаррі, принц Уельський може не запросити герцога Сассекського на свою коронацію, коли настане час. Брати не розмовляли від моменту похорону королеви у вересні 2022 року.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Як пише express.co.uk, принц Гаррі і Меган Маркл зв'язалися з принцесою Кейт і принцом Вільямом після того, як у короля Чарльза діагностували рак у лютому 2024 року, але, як стверджується, відповіді не було.

Вважається, що Вільям навряд чи пробачить молодшому братові його нападки на Кейт у його мемуарах "Запасний", включаючи припущення про те, що вона не була такою привітною з його дружиною Меган. А близькі джерела з оточення Вільяма кажуть, що він не думає про Гаррі, а всі його думки зосереджені зараз на одужанні Кейт (принцеса, як і король лікується від раку) та їхніх дітей.

Нагадаємо, що на коронації короля минулого року принц Вільям дав зрозуміти, що він хотів би, щоб його власна коронація "мала інший вигляд і відчувалася по-іншому. Не так помпезно і масштабно і може з відсутністю рідного брата. Друзі Вільяма стверджують, що при теперішньому стані справ він не хотів би, щоб його брат був присутній на його коронації, коли б це не сталося.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Весілля Кейт та Вільяма Уельських (15 фото)

Читайте також: