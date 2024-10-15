Між Вільямом і Каміллою виникла напруженість: що сталося і до чого тут план похорону короля Чарльза

Не секрет, що в британській королівській сім'ї наперед готується план похорону кожного монарха. План на випадок смерті короля Чарльза теж існує і, кажуть, через нього виникли суперечки.

План похорону короля Чарльза III називається операція "Менайський міст". І, кажуть, члени королівської сім'ї не можуть дійти згоди щодо деяких питань, пов'язаних з цим планом.

Том Сайкс, королівський коментатор Daily Beast, припускає, що цей план, про який вперше публічно заговорили після того, як у Чарльза діагностували рак, викликає напруженість у Букінгемському палаці.

Король Чарльз, королева Камілла, принц Вільям / Фото: Associated Press

За словами пана Сайкса, динаміка влади між Чарльзом та Вільямом змінилася після того, як король дізнався про діагноз, і чутки про виконавчу владу та вплив почали схилятися на користь Вільяма. Том також наголошує на потенційних проблемах для герцога Сассекського. Він припускає, що Гаррі легше вестиме переговори з королем Чарльзом, ніж з королем Вільямом, якщо він вирішить повернутися до королівських обов'язків, пише журнал Ok!.

У квітні 2024 року з'ясувалося, що план похорону короля Чарльза був переглянутий палацом через побоювання з приводу його здоров'я. У доповіді також йдеться про те, що смерть короля Чарльза суттєво вплине на королеву Каміллу, яку принц Вільям нібито просто "терпить" і не дуже любить. Виникають питання про те, де проживатиме королева Камілла, коли принц Вільям стане королем, особливо з огляду на нестачу її особистого багатства.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Раніше ми писали, що король Чарльз хоче, щоб принц Ендрю залишив його резиденцію Royal Lodge, щоб Камілла могла переїхати туди після його смерті. Однак Ендрю відмовляється це зробити, роблячи ставку на те, що це питання буде в самому низу списку пріоритетів Вільяма, коли він стане королем.

Король Чарльз та принц Вільям / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, яким може стати правління принца Вільяма.

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