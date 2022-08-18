"Мізки їм, звичайно, засрали добряче": Дмитро Медведєв закликав європейців скидати свої уряди

Про те, що Дмитро Медведєв дещо відірваний від реальності і поводиться неадекватно, свідчать його пости у соцмережах.

Практично кожен пост колишнього президента Росії, а нині заступника голови Ради Безпеки тягне на серйозний міжнародний скандал. Проте, схоже, на його слова ніхто із серйозних політиків не звертає уваги. Ходять затяті чутки, що Дмитро Медведєв страждає на серйозну алкогольну залежність і має проблеми в особистому житті. Останнім часом йому, як кажуть "все гірше і гірше".

Останній пост Медведєва демонструє його повну неадекватність і вкотре підтверджує чутки про залежність. Судіть самі, політик звертається до європейців із закликами скидати свої уряди, у абсолютно хамській формі: "Прикличте своїх недоумків до відповіді!" – пише він.

Уряди ж Європейських держав Медведєв звинувачує в Русофобії: "особливо процвітають у цьому жебраки прибалти, шалені поляки і фіни, що біжать до НАТО..."

Далі по тексту йде сеанс звичайної для росіян копрофагії, в якому відчувається глибоке знайомство з матеріалом і потік фантазії, що нічим не стримується, на туалетно-каналізаційні теми: "Мізки їм, звичайно, засрали добряче. Але є межа натискання фекалій у пропагандистській фановій трубі. Далі суспільна свідомість починає задихатися в міазмах цинічної брехні, що ллється смердючим потоком на голови втомлених європейців".

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Тут варто зазначити, що у росіян особливе ставлення до теми дефекації та пов'язаних із нею кола питань. Жителі звільнених від російських окупантів територій знають, що солдати РФ паскудять там, де живуть. Тож у цьому сенсі Дмитро Медведєв цілком виправдовує очікування своїх виборців і, як то кажуть, говорить зрозумілою їм мовою, хоча водночас звертається чомусь до європейців.

У наступному абзаці Медведєв знову повертається до цієї теми, але вже в контексті міфічних поневірянь, які нібито чекають на жителів Західної Європи у разі розриву зв'язків з Росією "від економії на кремації тіл до прання туалетного паперу".

Резюмує Медведєв запевненням: "...взимку в компанії з Росією набагато тепліше і комфортніше, ніж у гордій самоті з вимкненою газовою плитою та холодною батареєю".

На це твердження середньостатистичний європеєць, якби міг опуститися до рівня близького колишньому президенту Росії і порозумітися звичними йому висловами, найімовірніше, відповіли б популярною російською ідіомою "я з ним в одному полі срати не сяду".

Варто зазначити, що Дмитро Медведєв час від часу, вийшовши із запою чи подолавши абстиненцію, видаляє свої дописи, тому ми публікуємо їхні фотокопії.

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