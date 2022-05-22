Мода під час війни: як українські дизайнери допомагають країні з-за кордону

Українські дизайнери одягу - благодійники. У Берліні продавали одяг українських брендів і частину виторгу направили до України. Такий розпродаж уже влаштовували в Парижі, тоді на потреби українських лікарень зібрали понад десять тисяч євро.

Ініціаторка доброчинних продажів - українська дизайнерка Лілія Літковська. Вона і чимало інших дизайнерів одягу та аксесуарів виїхали до Європи, утім уже відновлюють виробництво в Україні і за її межами, щоби зберегти робочі місця і підтримати продажами Україну.

Як продавалися українські бренди у Берліні і на що витратять гроші, розповідає кореспондентка ТСН Наталія Фібріг.

Уперше в німецькій столиці можна побачити стільки відомих українських брендів в одному місці. Речі з останніх колекцій наші дизайнери рятували від війни як найдорожче.

"Я евакуювалася з трьома котами. Тобто в мене була одна велика сумка: щоби забрати найголовніше з колекції, це навіть вибірка, не все. Щоби можна було потім продавати в евакуації і збирати гроші на благочинність, чим ми зараз і займаємося. Тобто в руках були три кота і моя колекція", - розповідає дизайнерка Надя Дзяк. Вона згадує, як вивозила родину і перший місяць війни проходила в спортивному костюмі. І тільки пізніше із Дніпра доїхала валіза з її одягом. У літній колекції багато жовтого і синього кольорів. Доїхали і найупізнаваніші сукні бренду із органзи з воланами.



"Це як діти! Всі ці речі для мене. Це ж наша команда наші золоті майстрині вкладають дуже багато любові ці речі. Коли я відкрила валізу… І тепер вони з нами".

Розпродажі українських брендів уже відбулися в Парижі і заплановані в інших містах Європи. Бо є що показати.

"Не раз на вулиці в Європі мене зупиняють і питають, звідки у вас та чи інша річ, я з гордістю кажу – з України", - розповідає Анна, жителька Берліна.

"У Берліні ми починали з 5 брендів, однак врешті зібрали тут цілих двадцять! Нам дуже допомагали тут усі, надали безкоштовно приміщення, рейли для одягу, всі дуже хочуть допомогти! І хоча у мене було дуже багато роботи і організації, однак все вдалося організувати безкоштовно!", - говорить Крістіна Гелльгаке, PR агентка.

Емілія з донькою вже обрали собі нові сукні від українських брендів, а ще жінка не змогла пройти повз декоративної тарелі для свого ресторану. Там уже працюють українські біженці і жінка щаслива, що в неї з' явилися здібні і працелюбні спіробітники.

"Я сама з Англії, приїхала сюди 10 років тому з дитиною, була мамою одиначкою, не говорила німецькою. Я знаю, як важко облаштовуватися на новому місці. Тепер у нас працює троє людей з України і молоді люди так швидко вчать мову! Всі говорять англійською і здається наша команда вже переходить на українську", - розповіла Олівія Райнольдс, жителька Берліна.



У Берліні до шоу-рума йдуть і українки, що втекли від війни. Один аксесуар улюбленого бренду для них радісне і болісне нагадування про дім про нормальне життя до війни.

Дизайнерки Надя Дзяк, Лілія Літковська, Христина Бобкова, Лілія Пустовіт, Анна Октобер, а ще українські виробники прикрас і аксесуарів сподіваються зберегти виробництво в Україні і підтримати співробітників.

"Підтримувати наші команди бо вони всі в Києві вони всі з дітьми і так ми можемо продавати якісь речі і відправляти гроші до України", - говорить дизайнерка Христина Бобкова.

У Берліні продаж тривав два дні і частину прибутку дизайнери віддають на благочинність і на українську армію. Бо всі тут дуже хочуть швидше повернутися додому.

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