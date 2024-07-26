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Мода та спорт на Олімпіаді 2024: розглядаємо форму спортсменів різних країн

Мода та спорт на Олімпіаді 2024: розглядаємо форму спортсменів різних країн

Фото: Associated Press

Цього літа спорт зустрічається зі стилем, адже світова столиця моди – Париж – приймає Літні Олімпійські ігри.

Оскільки головний спортивний захід року стартує вже 26 липня, пропонуємо подивитися на екіпірування команд з різних країн, адже кожна підійшла до цього питання дуже серйозно і спробувала вкласти в цей спортивний одяг частинку своєї країни та культури.

Україна

США

Австралія

Польща

Гаїті

Франція

Іспанія

Південна Корея

Нігерія

Канада

Німеччина

Монголія

Чехія

Єгипет

Туреччина

Сьєрра-Леоне

Словенія

Португалія

Японія

Нідерланди

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