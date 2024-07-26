Мода та спорт на Олімпіаді 2024: розглядаємо форму спортсменів різних країн

Цього літа спорт зустрічається зі стилем, адже світова столиця моди – Париж – приймає Літні Олімпійські ігри.
Оскільки головний спортивний захід року стартує вже 26 липня, пропонуємо подивитися на екіпірування команд з різних країн, адже кожна підійшла до цього питання дуже серйозно і спробувала вкласти в цей спортивний одяг частинку своєї країни та культури.
Україна
США
Австралія
Польща
Гаїті
Франція
Іспанія
Південна Корея
Нігерія
Канада
Німеччина
Монголія
Чехія
Єгипет
Туреччина
Сьєрра-Леоне
Словенія
Португалія
Японія
Нідерланди
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