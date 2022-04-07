Моделі, студентки та королеви краси: що відомо про коханок Олександра Лукашенка

Розповідаємо про жінок із "гарему" білоруського диктатора.

Про особисте життя Олександра Лукашенка практично нічого невідомо, jкрім того, що він досі одружений зі своїм шкільним коханням Галиною Лукашенко і має від цих стосунків двох синів – Віктора та Дмитра. Також у нього є ще одна улюблена дитина – молодший син Микола, але хто мати хлопця ніхто не знає, ймовірно, дитину після народження у матері забрали.

Самопроголошений президент Білорусії відкрито говорить, що з дружиною Галиною не живе багато років, але розлучається з нею "не бачить сенсу". Водночас він відкрито заграє з молодими дівчатами, іноді навіть у їхній присутності з'являється на публічних заходах.

"Я на жодному заході не сиджу з намиленою мордою серед чиновників. З одного боку — син, з іншого — дівчинка", — сам говорив Лукашенко, підтверджуючи те, що приводить із собою молоденьких коханок.

Ірина Абельська

Ірина Абельська / TUT.by

Ірина – колишня особиста лікарка Лукашенка. Багато хто припускає, що саме ця жінка є матір'ю Колі Лукашенка, тим паче, що хлопець дуже схожий на неї зовні. Протягом кількох років вона як лікарка супроводжувала політика у багатьох поїздках, але 2007 року була зі скандалом звільнена з посади головного лікаря.

За кілька років її повернули на посаду, тепер вона часто виступає на різноманітних медичних заходах, як почесний гість, а також відвідує офіційні заходи, на яких виступає Лукашенко. Стосунки з Колею та взагалі факт його народження жінка ніколи не коментує, швидше за все, їй заборонено це робити.

Ірина Дорофєєва

Ірина Дорофєєва / facebook.com/Ирина-Дорофеева

Білоруська співачка познайомилася з Лукашенком приблизно 2007 року. Вона супроводжувала президента в Сочі, її бачили у його резиденції під час "Слов'янського базару", але офіційно дівчина ніколи не підтверджувала їхніх стосунків.

Якось на день народження Дорофєєва дарує Лукашенку пісню, а президент у відповідь публічно вітає співачку в день її народження з екрану телевізора.

Світлана Корольова

Світлана Корольова / instagram.com/svetlana_koroleva_energy

2002 року 18-річній дівчині з російського міста Петрозаводська теж приписували зв'язок із президентом. Того року Світлана виграла конкурс краси "Міс Росія" та "Міс Європа". До Білорусі вона приїхала як членкиня журі в конкурсі краси "Міс Білорусь". Організатори посадили її біля Лукашенка, а після заходу вони багато розмовляли та нібито провели вечір разом.

Після заходу дівчина мала поїхати додому потягом, але Олександр умовляв її відлетіти наступного дня на літаку першим класом. "Білоруська ділова газета" тоді заявила, що дівчина погодилася, але сама Світлана в одному з інтерв'ю розповідала, що після конкурсу вирушила до свого номера, а наступного дня вилітала.

Марта Голубєва

Марта Голубєва / kino-teatr.ru

У компанії Лукашенка акторка Купалівського театру почала з'являтися після того, як їй виповнилося 18 років. 2008 року у короткій спідниці дівчина витанцьовувала з президентом на святковому концерті 3 липня – у День незалежності країни.

Поліна Шуба

Поліна Шуба / euroradio.fm

Телеведуча теж неодноразово була помічена у компанії Лукашенка. Вона супроводжувала його на спортивних заходах, а також на першому у Білорусі Віденському балі танцювала з Лукашенком вальс. По суті Шуба стала першою молоденькою дівчиною, яка публічно з'являлася в компанії Лукашенка.

Особливо дивним у цій історії є те, що Лукашенко знає дівчину ще з дитинства. Коли дівчині було 12 років, вона вручала президентові квіти на одному із заходів.

Крістіна Невіро

Крістіна Невіро / instagram.com/kristinka.milashka

2017-го Лукашенка було помічено в компанії вже нової пасії – 21-річної студентки Крістіни Неверо. Вона теж була однією з королев краси.

Аліна Роскач

Аліна Роскач / instagram.com/alina_roskach

Як би смішно це вже не здавалося, але ця дівчина також була фіналісткою конкурсу краси "Міс Білорусь" 2016 року. Її бачили поруч із президентом 2018-го на святкуванні "Купалья в Олександрії", а також під час турніру з біатлону "Сніговий снайпер".

Дар'я Шманай

Дар'я Шманай / euroradio.fm

Ця дівчина дуже часто бувала біля Лукашенка 2014 року. Офіційно вона була співробітницею ділового протоколу, а також супроводжувала Лукашенка на офіційних прийомах, спортивних та культурних заходах. В одному з інтерв'ю Ксенії Собчак, коли вона запитала чи наполягала мати Колі на розлученні Лукашенка з Галиною, президент випадково підтвердив роман із Дашею.

"Ні, ніколи. Ніхто ніколи. І Даша теж, про яку ви говорите, не розпочинала цю розмову", — сказав він.

Наталія Ейсмонт

Наталія Ейсмонт / zhizn-zvezd.ru

Також роман із президентом приписували і керівниці пресслужби Лукашенка – Наталія Ейсмонт.

Світлана Коношенко

Світлана Коношенко з Колею та Лукашенком / by.tribuna.com

Після відставки Абельської на посаду головної лікарки було призначено Світлану Коношенку. Звісно, одразу почали ходити чутки, що вона нова пасія президента. Ця жінка дуже багато часу проводила з Лукашенком, їздила з ним у закордонні поїздки.

Марія Василевич

Марія Василевич / varjag.net

Ця білоруська красуня — ще одна королева краси, яка потрапила до обіймів Лукашенка. Вони познайомилися 2018 року, коли Маша перемогла у конкурсі "Міс Білорусь" і після цього 21-річна дівчина дуже часто супроводжувала політика на різних заходах, після закінчення університету стала ведучою на телебаченні та депутаткою Палати представників Національних зборів Білорусії.

Марія Василевич

Також модель неодноразово нагороджували найвищими державними преміями.

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