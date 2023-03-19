Модний дім Dior показав весільну сукню принцеси Іман у деталях (фото)

Нещодавно принцеса Йорданії Іман – дочка короля Абдалли II та королеви Ранії вийшла заміж. Модний дім Dior, який шив для неї весільну сукню, поділився новими фотографіями цього розкішного вбрання.

У Instagram бренд опублікував знімки розкішного весільного вбрання принцеси Іман, яке було пошито на замовлення. І у підписі до кадрів написали:

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"Погляньте на ексклюзивний ярмарок #DiorSavoirFaire за весільною сукнею, спеціально створеною @MariaGraziaChiuri для принцеси Йорданії, Її Королівської Високості принцеси Іман. Сукня просочена улюбленими елементами Дому, такими як квіткові візерунки на мереживному вирізі та рукавах. У поєднані із її тонкою фатою виходить поетично чарівний образ сучасної нареченої. Наречена красиво втілила неперевершено жіночний силует для свого особливого дня".

Раніше ми детальніше розповідали, яку особливу тіару на своє весілля одягла принцеса Іман. Нагадаємо, дівчина вийшла заміж 12 березня за Джаміля Терміотіса.

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