Модний конфуз на похороні: принцеса Беатріс і Бріжит Макрон одягли однакові сукні

Часто трапляється так, що зірки шоубізнесу повторюють образи одне одного, але серед королівських осіб чи політиків таке буває вкрай рідко, особливо якщо йдеться про їхні офіційні появи. Саме тому випадок, який стався на траурних заходах за королевою Єлизаветою II, такий незвичайний.

18 вересня Букінгемський палац, де відбувався прийом, влаштований королем Чарльзом III для очільників держав та офіційних закордонних гостей, відвідали Бріжит та Еммануель Макрони.

Для відвідування палацу, щоб вшанувати пам'ять королеви, перша леді Франції одягла чорну сукню до колін із золотими ґудзиками та блейзером. На сукні також був декор у вигляді ажурних вставок та накладних кишень.

Бріжит Макрон та Емманюель Макрон / Фото: Associated Press

Автор вбрання першої леді – французький Модний дім Louis Vuitton.

Наступного дня, 19 вересня, в такій самій сукні на церемонії похорону Єлизавети II з'явилася внучка королеви, принцеса Беатріс.

Фото: Getty Images

Однак попри те, що сукні в обох були однаковими, образи з ними вийшли зовсім різними, адже підібрані в них різні жакети та аксесуари.

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