Модний тандем: принцеса Шарлотта підібрала аксесуар під образ своєї мами Кейт на різдвяному концерті

Принцеса Уельська Кейт та її дочка принцеса Шарлотта розділили ніжний модний момент на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві у п'ятницю.
Принцеса Кейт була цього дня у своєму улюбленому червоному пальті Alexander McQueen, декорованому великим оксамитовим чорним бантом на грудях і взута у замшеві чоботи на підборах Ralph Lauren.
Її 9-річна дочка Шарлотта була в бордовому пальті, яке одягала вже багато разів і доповнила образ, заколовши волосся чорним бантом таким чином у їхньому з Кейт дуеті зчитувався практично family look.
Нагадаємо, на щорічному різдвяному концерті, який називається "Разом на Різдво", принцесу Кейт підтримував чоловік принц Вільям, а також сини – принци Джордж і Луї, і батьки, брат Джеймс та сестри Піппа.
А ось король Чарльз та королева Камілла не прибули на захід і раніше ми писали чому.
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