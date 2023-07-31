Модний збіг: 60 років тому Грейс Келлі та Марія Каллас одягли вбрання в одному стилі

Модні тренди були завжди, і знаменитості, як і зараз, намагалися їх дотримуватися.

Раніше ми неодноразово писали про сучасних зірок, які досить часто з'являються в однакових образах на заходах, копіюють луки одне одного або просто одягають однакові кольори. Часто це пов'язано з модними трендами чи особливостями заходів, які вони відвідують, але так було завжди.

Навіть у далеких 60-х роках гламурні пані могли прийти на світський захід у схожих образах. Якось така ситуація трапилася з однією з найбагатших і найзнаменитіших жінок Монако – княгинею Грейс Келлі. 1 серпня 1963 року Келлі та її чоловік Реньє III відвідали благодійний галавечір, де збирали кошти для біженців.

Княгиня одяглася за останньою модою того часу, оскільки на ній була приталена довга сукня і розкішна біла горжетка з хутра. Волосся Грейс уклала у високу зачіску та одягла діаманти й перли. В руці жінка тримала невеликий гламурний клатч.

Грейс Келлі та Реньє III / Фото: Associated Press

Але у схожому вбранні прийшла й інша гостя галавечора – Марія Каллас, американська співачка грецького походження, одна з найвеличніших оперних співачок XX століття. На ній теж була приталена пряма сукня, діаманти й хутряна накидка. В руці вона також тримала клатч.

Грейс Келлі та Марія Каллас / Фото: Associated Press

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