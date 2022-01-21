Молода та бешкетна: Сара Йоркська на відкритті виставки в Лондоні

Сара Йоркська була одружена з принцом Ендрю десять років, і всі ці роки вона із задоволенням виконувала свої королівські обов'язки в особі герцогині.

На цьому архівному знімку, датованому 21 січня 1987 року, Сара зазнімкована через рік після весілля з Ендрю, герцогом Йоркським. Цього дня герцогиня відкривала виставку "Світ малюнків та акварелей" у лондонському готелі Park Lane.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Associated Press

Одягнена Сара в сріблястий подовжений жакет, на її шиї якась чорна деталь, схожа на шарфик із маленькою брошкою, у вухах масивні золоті сережки-кліпси з перлинним камінням, а на зап'ясті золотий годинник. Також у Сари червоний манікюр, волосся її укладене в об'ємну зачіску, а в руках вона тримає гарний букет квітів.

Сара Йоркська / Associated Press

Через роки герцогиня Йоркська хоч і втратила титул Її Високості після розлучення з Ендрю, але однаково залишається Сарою Йоркською, і має такий само життєрадісний вигляд.

Сара Йоркська та її старша дочка принцеса Беатріс / Associated Press

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