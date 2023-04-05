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Молода та стильна: як принцесу Діану одного разу тепло вітали в Австралії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Молода та стильна: як принцесу Діану одного разу тепло вітали в Австралії

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська та принц Чарльз під час свого нетривалого шлюбу здійснили чимало королівських турне.

На цьому архівному знімку принцеса Діана та її чоловік принц Чарльз були зазнімковані цього дня – 5 квітня 1983 року – під час відвідин Центру парків в Аделаїді, Австралія. Тоді, як і під час усіх своїх турне, принцеса багато розмовляла з місцевими жителями, вітаючи їх та потискуючи кожному руку.

Одягнена того дня принцеса Уельська була у світлий смугастий костюм і капелюх підібрала йому до тону. На зап'ясті Діани красувався золотий браслет. А у вухах виблискували сережки з маленькими сапфірами.

Принцеса Діана / © Associated Press
Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Сапфірові сережки Діани тепер належать її невістці – принцесі Уельській Кетрін, дружині старшого сина Чарльза та Діани – принца Вільяма. До речі, про колекцію улюблених прикрас Кейт ми розповідали раніше.

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Дата публікації
Перегляди
420
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