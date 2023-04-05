Молода та стильна: як принцесу Діану одного разу тепло вітали в Австралії

Принцеса Уельська та принц Чарльз під час свого нетривалого шлюбу здійснили чимало королівських турне.

На цьому архівному знімку принцеса Діана та її чоловік принц Чарльз були зазнімковані цього дня – 5 квітня 1983 року – під час відвідин Центру парків в Аделаїді, Австралія. Тоді, як і під час усіх своїх турне, принцеса багато розмовляла з місцевими жителями, вітаючи їх та потискуючи кожному руку.

Одягнена того дня принцеса Уельська була у світлий смугастий костюм і капелюх підібрала йому до тону. На зап'ясті Діани красувався золотий браслет. А у вухах виблискували сережки з маленькими сапфірами.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Сапфірові сережки Діани тепер належать її невістці – принцесі Уельській Кетрін, дружині старшого сина Чарльза та Діани – принца Вільяма. До речі, про колекцію улюблених прикрас Кейт ми розповідали раніше.

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