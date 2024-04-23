Молода Єлизавета II в оточенні коргі: який вигляд має одна з перших статуй британської королеви

У день народження королеви Єлизавети ІІ – 21 квітня 2024 року у місті Окемі, в Англії, відкрили статую монархині.

На бронзовій статуї королева Єлизавета II зображена в образі молодої жінки в церемоніальному одязі з діадемою Георга IV на голові, поясом Ордена Підв'язки на сукні, а біля її ніг знаходяться двоє собак коргі — її улюбленої породи, яку монархиня розводила все своє життя.

Новий пам'ятник королеві Єлизаветі II в Окемі, Англія / Фото: Getty Images

Статую було відкрито біля місцевої бібліотеки в Окемі в Ратленді, найменшому графстві Англії. Міська рада Ратленда заявила, що вона є "першою постійною пам'яткою в Англії Її Величності", яка померла у вересні 2022 року у віці 96 років.

Новий пам'ятник королеві Єлизаветі II в Окемі, Англія / Фото: Getty Images

Автором скульптури є Гівел Бран Пратлі. Як пише People, скульптура була замовлена доктором Сарою Фернесс, лордом-лейтенантом Ратленда, після смерті королеви у вересні 2022 року. Для реалізації проєкту було зібрано близько 155 тисяч доларів. Церемонія відкриття відбулася у день народження Єлизавети ІІ. На ній були присутні сотні людей, а також коргі з Ліги вельш-коргі.

Перший posthumous статуя Queen Elizabeth II був нерозумний в #Rutland today.



На особливу ceremony took place earlier on what would have been the late monarch's 98th birthday. pic.twitter.com/8jRiX6YloB — Greatest Hits Radio News (@GHRNewsUK) April 21, 2024

Нагадаємо, раніше ми писали, що невістка королеви — Сара Йоркська — вшанувала її пам'ять публічно, але трохи оконфузилася.

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