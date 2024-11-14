Молодий Чарльз: рідкісні знімки короля, про які вже всі забули

Ми вже згадували милі знімки Чарльза та Камілли, які не залишать нікого байдужими. Сьогодні хочемо запропонувати до перегляду добірку кадрів з юних і зрілих років тоді принца Уельського, а нині вже короля Чарльза.

Народився первісток королеви Єлизавети II та принца Філіпа 14 листопада 1948 року. На цьому фото хлопчик сидить у візку разом зі своєю сестрою, принцесою Анною, та їхньою нянею у Беркголлі, 23 липня 1951 року.

Принц Чарльз та його сестра принцеса Анна, 1951 рік / Фото: Getty Images

Цей кадр було зроблено 1964 року – принцу 16 років – під час зборів Бремара у Шотландії.

Принц Чарльз у Бремарі, Шотландія 1964 рік / Фото: Getty Images

Тут принц Уельський у темно-синій оксамитовій мантії, прикрашеній геральдичним щитом Георгіївського хреста, оточеним Підв'язкою на лівому плечі, з темно-червоним оксамитовим сюртуком і капюшоном під час церемонії вручення Ордену Підв'язки у Віндзорському замку.

Принц Чарльз на церемонії вручення Ордену Підв'язки, 1968 рік / Фото: Getty Images

А це принца Чарльза заскочили в його кімнаті в Кембриджському університеті 1969 року.

Принц Чарльз у Кембриджі, 1969 рік / Фото: Getty Images

Цей знімок також зроблено біля Кембриджського університету, де навчався майбутній король.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Принц Чарльз у своєму кабінеті в Букінгемському палаці в Лондоні, 20 червня 1969 року. Спадкоємець щось розкладає у портфелі з паперами.

Принц Чарльз у Букінгемському палаці, 1969 рік / Фото: Getty Images

Той самий 1969-й – принц, студент Трініті-коледжу Кембриджського університету, гуляє Кембриджем, 24 червня.

Принц Чарльз у Кембриджі / Фото: Getty Images

Принц Чарльз і співачка Барбра Стрейзанд за чашкою кави у студії Warner Bros. Кадр був зроблений 19 березня 1974 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.

Принц Чарльз та Барбра Стрейзанд, 1974 рік / Фото: Getty Images

Принц Чарльз на території замку Балморал у день свого 30-річчя, 14 листопада 1978 року.

Принцу Чарльзу тут 30 років, 1978 рік / Фото: Getty Images

Його Королівська Високість принц Чарльз у Великому Віндзорському парку, близько 1980 року.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

А це прогулянка Кернарфоном, Гвінед, Уельс, 27 жовтня 1981 року. Чарльз і його дружина, принцеса Уельська Діана, перебували тоді з першим офіційним візитом в Уельсі.

Принц Чарльз в Уельсі, 1981 рік / Фото: Getty Images

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