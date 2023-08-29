Молодша дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI поїхала на навчання: з'явилися перші фото

Два роки тому король і королева проводжали старшу дочку Леонор на навчання до Уельсу, а тепер роблять те саме для молодшої. 16-річна інфанта Софія їде до Великої Британії, де два роки навчатиметься у коледжі UWCAtlantic

Софія обрала простий та стильний лук для поїздки до Британії. Вона була одягнена в чорний кроптоп, подовжену картату сорочку зверху, кавові прямі штани, а також взута в білі кросівки.

Її мати королева Летиція, проводжаючи її з'явилася перед камерами в білому топі і штанях і в чорному жакеті, а її чоловік король Філіп VI одягнув сіру сорочку та темні джинси, а також світлий піджак.

La Infanta Sofía viaja cap al Regno Unido per a començar el curs escolar al @UWCAtlantic College de Gales. pic.twitter.com/FcEP4rK6p9 — Casa de SM el Rey (@CasaReal) August 29, 2023

Нагадаємо, нещодавно всі троє проводжали принцесу Леонор на навчання до Генеральної військової академії Сарагоси, де вона проведе щонайменше один рік.

У коледжі в Уельсі також навчалася і принцеса Алексія – середня дочка короля та королеви Нідерландів – Віллема-Олександра та Максими.

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