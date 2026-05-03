Молодша онука королеви Маргрете II — графиня Афіна — пройшла конфірмацію: палац поділився фото
14-річна дочка принцеса Марі та принца Йоагіма данських пройшла конфірмацію у Сполучених Штатах Америки, де мешкає родина.
Королівський палац Данії повідомив, що графиня Афіна пройшла конфірмацію 2 травня 2026 року у лютеранській церкві Джорджтауна у Вашингтоні, округ Колумбія, США.
На опублікованих фотографії графиня зображена зі своїми братами та батьками: Його Превосходительством графом Генріком, графом Ніколаєм та графом Феліксом.
Одягнена цього урочистого дня дівчина була в молочну максісукню без рукавів і замшеві туфлі на танкетці від Lk Bennett London, на зап’ястях у неї було кілька золотих браслетів, волосся частково було заколоте на потилиці, а на обличчі легкий макіяж.
Її мама принцеса Марі одягла теж світлу сукню з квітковим принтом і без рукавів і взула чорні босоніжки із замші на високих підборах. Батько Афіни — принц Йоагім і брати — були одягнені в класичні костюми.
Нагадаємо, обряд конфірмації нещодавно пройшли данські принц Вінсент та принцеса Жозефіна у церкві замку Фреденсборг у Копенгагені.