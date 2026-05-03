Суспільство
83
1 хв

Молодша онука королеви Маргрете II — графиня Афіна — пройшла конфірмацію: палац поділився фото

14-річна дочка принцеса Марі та принца Йоагіма данських пройшла конфірмацію у Сполучених Штатах Америки, де мешкає родина.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Графиня Афіна

Графиня Афіна / © Данська королівська родина/Instagram

Королівський палац Данії повідомив, що графиня Афіна пройшла конфірмацію 2 травня 2026 року у лютеранській церкві Джорджтауна у Вашингтоні, округ Колумбія, США.

На опублікованих фотографії графиня зображена зі своїми братами та батьками: Його Превосходительством графом Генріком, графом Ніколаєм та графом Феліксом.

Принцеса Марі та принц Йоагім з дітьми на конфірмації графині Афіни / © Данська королівська родина/Instagram

Одягнена цього урочистого дня дівчина була в молочну максісукню без рукавів і замшеві туфлі на танкетці від Lk Bennett London, на зап’ястях у неї було кілька золотих браслетів, волосся частково було заколоте на потилиці, а на обличчі легкий макіяж.

Принцеса Марі та принц Йоагім, граф Генрік та графиня Афіна / © Данська королівська родина/Instagram

Її мама принцеса Марі одягла теж світлу сукню з квітковим принтом і без рукавів і взула чорні босоніжки із замші на високих підборах. Батько Афіни — принц Йоагім і брати — були одягнені в класичні костюми.

Граф Генрік і графиня Афіна / © Данська королівська родина/Instagram

Нагадаємо, обряд конфірмації нещодавно пройшли данські принц Вінсент та принцеса Жозефіна у церкві замку Фреденсборг у Копенгагені.

