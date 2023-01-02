Молодший брат завдасть клопоту: астрологиня розповіла, який рік чекає на принца Вільяма

Астрологиня Деббі Франк, яка складала гороскопи для принцеси Діани, розповіла, чого чекати принцу Вільяму 2023-го року.

Пані Франк пояснила, що публікація книжки Гаррі "Запасний" стане "чутливим періодом" як для Гаррі, так і для його страшного брата Вільяма. Для принца Уельського початок року видасться чутливим часом, але він нікого не пускатиме на свою територію та в особистий простір, пише Hello!

Принц Вільям та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Проте вже навесні принца Вільяма буде супроводжувати успіх. "Починаючи від весни, Вільям перебуває в періоді експоненційного зростання і справді встає на ноги як дуже популярний принц Уельський. Він висуватиме довгострокові ініціативи, а оскільки Рак є ознакою великого емоційного інтелекту, природна емпатія Вільяма до людей стане його характерною рисою та спадщиною", – каже астрологиня.

Зрештою, Деббі стверджує, що цей рік, хоч часом важкий, дозволить майбутньому королю "прокласти свій шлях". "Вересень та жовтень — трудомісткі місяці з вирішальними затемненнями 14 і 28 числа, які визначають його цілі та доводять сімейні справи до критичної точки, дозволяючи всім рухатися вперед", - каже Франк.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Також раніше астрологиня розповіла, що чекає 2023-го року на принцесу Уельську Кейт, а також короля Чарльза III та королеву Каміллу.

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