Молодшому синові принцеси Стефанії сьогодні рік: сім'я поділилася кадрами із милої фотосесії

Принц Люксембурзький Гійом та принцеса Стефанія святкують перший день народження свого молодшого сина.

Принцеса Люксембурзька народила сина 27 березня 2023 року. На честь першого його дня народження сім'я опублікувала в Instagram декілька фотографій, де батьки зображені зі своїми двома хлопчиками, а також брати зображені удвох.

"З днем ​​народження! Принц Франсуа сьогодні відзначає свій перший день народження. З цієї нагоди подружжя спадкоємців раді представити вам нові сімейні фотографії", — йдеться і підписі під фото.

(гортайте фото праворуч)

Другого сина пара назвала Франсуа Анрі Луї Марі Гійом. Після його народження королівська родина одразу потішила шанувальників першими кадрами за його участю.

А в травні 2020 року у подружжя народився перший син принц Шарль. За чотири роки він помітно підріс і став старшим братом.

Нагадаємо, вчора, 26 березня свій третій день народження відсвяткував третій син принцеси Швеції Софії та принца Карла Філіпа. Родина також поділилася фото іменинника.

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