Молодший син королеви Єлизавети II публічно висловився про зв’язок його брата з Епштейном

Принц Едвард — молодший син королеви Єлизавети II і чоловік герцогині Едінбурсгкой Софі, закликав людей «пам'ятати про жертви» засудженого педофіла Джеффрі Епштейна, ставши першим членом королівської родини, який відреагував на публікацію останніх документів.

Виступаючи у вівторок на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї в рамках дискусії з кримінальних питань, Елені Гіокос із CNN запитала Едварда, як він почувається після кількох днів «дуже неприємних» заголовків про Епштейна, які стосуються «його особисто», — пише express.

«Що ж, з усією добротою у світі. Я не впевнений, що ця аудиторія хоч скількись зацікавлена в цьому. Усі прийшли сюди, щоб послухати про освіту, про вирішення проблем майбутнього, але ні, я думаю, дуже важливо завжди пам'ятати про жертви і про те, хто ж є жертвою у всій цій ситуації?».

Його коментарі, зроблені під час офіційної чотириденної поїздки до Об'єднаних Арабських Еміратів, є першими публічними заявами члена королівської родини з приводу скандалу, що триває, від моменту публікації компрометуючих документів минулого тижня.

Ендрю та його колишня дружина Сара Фергюсон фігурують у низці електронних листування з Епштейном. Раніше минулого року король Чарльз позбавив брата титулу принца та герцога Йоркського, а також інших звань та почестей, а цього року до Великодня Ендрю та його колишня дружина мають залишити маєток Роял Лодж, де вони жили усі ці роки.