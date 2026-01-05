ТСН у соціальних мережах

Монакська принцеса Александра насолоджується відпочинком з бойфрендом в сонячній Мексиці

Принцеса Александра Ганноверська та її коханий Бен Сільвестр Штраутманн обрали Мексику для того, щоби провести свої зимові канікули.

Пара поділилася декількома фотографіями у соціальних мережах, зроблених у цій поїздці.

Під час свого перебування вони відвідали різні музеї в Мехіко, зокрема Музей Фріди Кало, де Александра кілька разів позувала для фотографій.

Після перебування в столиці вони вирушили до Галіско, щоб насолодитися його чудовими краєвидами та пляжами. Зокрема, вони зупинилися в Коста-Карейєсі, ексклюзивній перлині мексиканського узбережжя Тихого океану, улюбленому місці відпочинку багатьох знаменитостей.

У добірці опублікованих фото Александра показала, як ніжилась на пляжі в купальнику та білому прозорому сарафані, каталася на коні, смачно снідала та проводила час зі своїм бойфрендом.

