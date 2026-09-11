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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

Монакська принцеса оголосила про заручини з бойфрендом і показала розкішну каблучку

Молодша дочка принцеси Кароліни - принцеса Олександра - оголосила про свої заручини сьогодні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Бен Сільвестр Штраутманн та принцеса Олександра

Бен Сільвестр Штраутманн та принцеса Олександра

27-річна принцеса Олександра поділилася цією знаменною подією в соціальних мережах серією красивих фотографій, демонструючи свою розкішну каблучку з жовтим діамантом.

«Сюжет про весілля», — написала вона в Instagram, супроводивши пост своєю новою блискучою прикрасою безліччю жовтих смайликів у вигляді сердець.

Бен Сільвестр Штраутманн та принцеса Олександра

Бен Сільвестр Штраутманн та принцеса Олександра

На головній фотографії королівська особа мала неймовірно закоханий вигляд у свого нареченого, демонструючи каблучку перед камерою.

Принцеса Олександра

Принцеса Олександра

На інших знімках, що зафіксували цей особливий момент, принцеса елегантно поклала ліву руку на стіл біля апетитного сніданку, а також були опубліковані фото її чарівної довгошерстої такси Елоїзи.

Принцеса Олександра

Принцеса Олександра

Бен-Сільвестр народився в Нижній Саксонії, Німеччина, а в дитинстві переїхав до Монако зі своєю родиною. У підлітковому віці Бен і Олександра оберталися в схожих соціальних та академічних колах у князівстві Монако. Вперше їх помітили разом на публіці наприкінці 2016 року, а офіційно вони оголосили про свої стосунки 2017 року.

Принцеса Олександра

Принцеса Олександра

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