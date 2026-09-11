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Монакська принцеса оголосила про заручини з бойфрендом і показала розкішну каблучку
Молодша дочка принцеси Кароліни - принцеса Олександра - оголосила про свої заручини сьогодні.
27-річна принцеса Олександра поділилася цією знаменною подією в соціальних мережах серією красивих фотографій, демонструючи свою розкішну каблучку з жовтим діамантом.
«Сюжет про весілля», — написала вона в Instagram, супроводивши пост своєю новою блискучою прикрасою безліччю жовтих смайликів у вигляді сердець.
На головній фотографії королівська особа мала неймовірно закоханий вигляд у свого нареченого, демонструючи каблучку перед камерою.
На інших знімках, що зафіксували цей особливий момент, принцеса елегантно поклала ліву руку на стіл біля апетитного сніданку, а також були опубліковані фото її чарівної довгошерстої такси Елоїзи.
Бен-Сільвестр народився в Нижній Саксонії, Німеччина, а в дитинстві переїхав до Монако зі своєю родиною. У підлітковому віці Бен і Олександра оберталися в схожих соціальних та академічних колах у князівстві Монако. Вперше їх помітили разом на публіці наприкінці 2016 року, а офіційно вони оголосили про свої стосунки 2017 року.