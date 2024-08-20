Монарх дав добро: улюблений замок королеви-матері Єлизавети відчиняє двері для відвідувачів

1952 року після смерті свого чоловіка, короля Георга VI Єлизавета Боуз-Лайон купила замок Мей у Кейтнесі лише за 100 фунтів стерлінгів. Вона любила проводити там кілька тижнів на рік, переважно у серпні та жовтні. Однак не всі поділяли її любов до цієї будівлі XVI ст. Наприклад, її молодша дочка принцеса Маргарет, називала це місце жахливим і "маминим замком з протягами". Сама принцеса любила ніжитися на морі на своєму улюбленому острові Мюстік.

Замок Мей у Шотландії / Фото: Getty Images

Онук королеви-матері король Чарльз III цього року вже відвідав замок Мей. Вони з дружиною королевою Каміллою досі використовують його як місце літнього відпочинку.

Тепер за даними Hello! гості можуть насолодитися ексклюзивним королівським обідом у стінах цього замку, оскільки Його Величність погодився відчинити двері для відвідувачів.

Королева-мати Єлизавета в замку Мей у Шотландії / Фото: Getty Images

Замок Мей пропонує можливість приватним групам чисельністю до 12 осіб здійснити екскурсію резиденцією з дегустацією шампанського. Після цього гості зможуть насолодитися індивідуальним меню із трьох страв, які будуть подані за обіднім столом, за яким сидів сам король. І все це під акомпанемент живої музики та волинника. Після чого відбудеться дегустація джину або віскі у вітальні.

Замок Мей у Шотландії / Фото: Getty Images

Раніше від 2019 року гості могли зупинитися у розкішному гостьовому будинку The Granary Lodge у замку Мей. Замок та сади відкриті для відвідування з травня до вересня, з середи по неділю, але закриті в останній тиждень липня та перший тиждень серпня, коли там зупиняються Чарльз та Камілла. А раніше ми писали, що король Чарльз відчинив двері і шотландського замку Балморал.

Королева-мати любила ховатися у цьому замку від лондонського буремного життя. А одного разу навіть зажадала ввести безпольотну зону над замком у Гайленді після того, як її розбудив літак, що пролітав.

Нагадаємо, раніше ми показували докладніше, який вигляд має Royal Lodge – резиденція принца Ендрю, з якої король хоче виселити брата.

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