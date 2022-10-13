Монарх провів аудієнцію з прем'єр-міністром: на столі у короля Чарльза помітили особливе фото Меган та Гаррі

Їхня щотижнева зустріч відбулася в Букінгемському палаці, в Лондоні. Саме тут до свого переїзду до Віндзорського замку мама Чарльза – королева Єлизавета II завжди приймала своїх прем'єр-міністрів.

Ліз Трасс удосконалила свою майстерність реверансу і прийшла на зустріч до короля у смарагдовій сукні з круглим вирізом на шиї та золотими ґудзиками на кишенях. Прем'єр-міністр була у чорних колготах та туфлях-човниках на підборах. Її світле волосся було укладено у традиційну зачіску, а з прикрас вона одягла золоті сережки.

На відео, опублікованому Daily Mail, видно, що Трасс зробила реверанс перед Його Величністю королем, коли зайшла до кімнати. До речі, також у відео помітно, що Чарльз виставив на стіл фото із весілля свого молодшого сина Гаррі та Меган Маркл.

Король Чарльз III та Ліз Трасс / Фото: Getty Images

На знімку пара зображена в оточенні гостей разом із королевою Єлизаветою II, принцом Філіпом, Чарльзом, Каміллою та матір'ю Меган Дорією Регланд. Також на фото є принц Вільям з дружиною Кейт і старшими дітьми Джорджем і Шарлоттою.

Також поряд стояла друга фотографія, на якій зображена королева з її спадкоємцями Чарльзом, Вільямом та Джорджем, зроблена у грудні 2019 року.

Схоже, король Чарльз таки не просто так призначив дату коронації на 6 травня – у день народження свого онука Арчі – сина Меган і Гаррі. І це більше схоже на жест до примирення двох сімей, що ворогують.

Король Чарльз III, принц Гаррі та Меган / Фото: Getty Images

Що ж до прем'єр-міністра, то вона безперечно опановує королівський етикет все краще і краще і навіть реверанс у неї виходить вже зовсім інакше.

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