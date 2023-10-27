Монарх також любить це: яка улюблена піца короля Чарльза III

Король Чарльз III віддає перевагу виключно правильному харчуванню. Але іноді може дозволити собі з'їсти піцу.

Як зізнався одного разу Чарльз, він великий шанувальник класичної піци "Маргарита", про це він розповів одного разу під час візиту до Шотландії.

Шефкухар Ермініо Ді Мео подарував Чарльзу піцу у Сент-Босвеллі.

"Я хотів віддати йому піцу, оскільки вона — велика частина цієї країни. Йому було цікаво, він усміхнувся, і я сказав: "Це Маргарита". Здається, принц сказав: "Це моя улюблена піца", — згадує шеф, пише express.

Король Чарльз III з дружиною Каміллою / Фото: Associated Press

А за словами колишнього королівського шефкухаря Даррена Макгрейді, монарх, як відомо, має слабкість до італійської кухні.

Також ми розповідали, що король, як і багато англійців, обожнює пити чай. Є у монарха і улюблене частування, якому він завжди віддає перевагу до чаю — це крекери з базиліком. Звучить апетитно.

А ще у короля є дуже кумедні звички, про них ми теж писали.

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