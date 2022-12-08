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Монархиню просто не впізнати: представлено нову воскову фігуру Єлизавети II

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
143
Час на прочитання
1 хв
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Монархиню просто не впізнати: представлено нову воскову фігуру Єлизавети II

Воскова фігура королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

У Музеї воскових фігур у Ріо-де-Жанейро з'явилася фігура британської королеви Єлизавети II.

Воскова фігура монархині створена в натуральну величину і була представлена на виставці у вестибюлі AquaRio в Ріо-де-Жанейро, куди її доставили з Музею воскових фігур Dreamland .

Воскова фігура королеви Єлизавети II / © Getty Images
Воскова фігура королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Королева не дуже схожа на себе, проте одягнена в довгу білу сукню з вишивкою, хутряну накидку, у неї на шиї красується діамантове кольє, а на голові — тіара.

Воскова фігура королеви Єлизавети II / © Getty Images
Воскова фігура королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Очевидно, це не найвдаліша воскова фігура монархині. Для порівняння можна подивитися на представлену 2018 року у Музеї мадам Тюссо у Нью-Йорку.

Воскова фігура королеви Єлизавети II у музеї Мадам Тюссо у Нью-Йорку / © Associated Press
Воскова фігура королеви Єлизавети II у музеї Мадам Тюссо у Нью-Йорку / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
143
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