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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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282
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Монарх лікується від раку: король Чарльз на публіці дав рідкісний коментар про своє здоров’я

Король Чарльз вперше за кілька місяців дав оновлену інформацію про стан свого здоров’я у відвертій розмові з людиною, яка перемогла рак.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Associated Press

22 липня король і королева відвідали Національний кінний завод в Ньюмаркеті. Там Чарльз поговорив під час прогулянки з людиною, яка перемогла рак, про що невідомий розповів журналістам видання PA, цитує журнал People.

«Я запитав його, як він почувається, і він сказав, що зараз почувається набагато краще», — розповів 54-річний Гарман із сусіднього міста Бері-Сент-Едмундс.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Чоловік, який прийшов привітати короля та королеву, розповів монарху про стан свого здоров’я та сказав, що король цікавився його самопочуттям.

“Він запитав, як я почуваюся, і я відповів: „У мене все гаразд, торік я повністю вилікувався від раку”, — розповів королівський шанувальник.

Король Чарльз III і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз III і королева Камілла / © Associated Press

Такий коментар у розмові з людиною, яка перемогла рак, став рідкісним одкровенням монарха про власне здоров’я. Король Чарльз зберіг щільний графік королівських обов'язків, оскільки його лікування від невідомої форми раку, про яку було оголошено 2024 року, триває і цього року, але він нечасто говорить про свої особисті почуття.

Король Чарльз III і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз III і королева Камілла / © Associated Press

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