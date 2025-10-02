Монарх любить тварин: король Чарльз був зазнімкований в милому відео з собакою Геббі

Король Чарльз / © Associated Press

Монарх зустрівся із собакою Геббі та його господинею. Раніше цього літа у штабквартирі @kingsfdn, @dumfrieshouse, пройшла щорічна виставка собак Fun Dog Show. На честь десятиліття заходи започаткували спеціальну номінацію «Собака десятиліття», в якій золотистий ретрівер Геббі був визнаний гідним переможцем.

Король зробив сюрприз собаці та його господині та особисто приїхав привітати переможця.

«Сьогодні Його Величність здивував Геббі та її господиню Пем, привітавши їх із тріумфом, під час свого візиту до маєтку Дамфріс. Вітаємо, Геббі! 🐾», — написали під опублікованим у королівському акаунті відео.

Нагадаємо, днями монарх відвідав разом з Аурою Вудворд, директоркою Румунського культурного інституту в Лондоні, виставку, присвячену королеві Марії Румунській, у Гарнізонній каплиці у Лондоні.