Монарх вибагливий: гастрономічне правило короля Чарльза, яке може вас здивувати

Однак Чарльз, як кажуть, має здатність робити прості страви екстравагантними, щоб вони відповідали його смаку.

Том Квінн у своїй книжці «Так, мем» — бестселері про історію королівських слуг — стверджував, що монарх полюбляє готувати яйця до пообіднього чаю особливим чином. Готує він їх, звичайно, не самостійно, це для короля роблять слуги.

«Він (король) жодного разу сам не готував яйця та кекси. Оскільки, як і багато людей, Чарльз дуже педантичний у тому, як саме приготовані його яйця, і оскільки яйця, як відомо, важко приготувати ідеально, він наполягає на тому, щоб було приготовлено шість яєць, щоб хоча б два вийшли саме такими, як він любить», — цитує слова автора видання Daily Mail.

Експерти підрахували, що якби Чарльз щодня насолоджувався яйцями та кексами, королівській кухні довелося б витрачати в середньому 42 яйця на тиждень, щоб забезпечити короля ідеальними яйцями.

