ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
298
Час на прочитання
1 хв

Монарх вибагливий: гастрономічне правило короля Чарльза, яке може вас здивувати

Короля Чарльза, як і багатьох британців, можна назвати вибагливим у виборі того, що він вважає за краще їсти.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

Однак Чарльз, як кажуть, має здатність робити прості страви екстравагантними, щоб вони відповідали його смаку.

Том Квінн у своїй книжці «Так, мем» — бестселері про історію королівських слуг — стверджував, що монарх полюбляє готувати яйця до пообіднього чаю особливим чином. Готує він їх, звичайно, не самостійно, це для короля роблять слуги.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

«Він (король) жодного разу сам не готував яйця та кекси. Оскільки, як і багато людей, Чарльз дуже педантичний у тому, як саме приготовані його яйця, і оскільки яйця, як відомо, важко приготувати ідеально, він наполягає на тому, щоб було приготовлено шість яєць, щоб хоча б два вийшли саме такими, як він любить», — цитує слова автора видання Daily Mail.

Експерти підрахували, що якби Чарльз щодня насолоджувався яйцями та кексами, королівській кухні довелося б витрачати в середньому 42 яйця на тиждень, щоб забезпечити короля ідеальними яйцями.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

Раніше ми розповідали, який продукт лікарі порадили ввести до раціону монарху на щоденній основі, який сприятливо впливає на травлення та допомагає при лікуванні раку.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie