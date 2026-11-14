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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Монарху сьогодні 78: Кейт та Вільям Уельські публічно привітали короля Чарльза III

Сьогодні королю Чарльзу ІІІ виповнюється 78 років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Вільям, король Чарльз та принцеса Кейт

Принц Вільям, король Чарльз та принцеса Кейт / © Associated Press

Принц та принцеса Уельські привітали монарха з днем народження у соцмережах.

У своїх історіях у Instagram Кейт та Вільям поділилися фотографією Чарльза з Елтоном Джоном. Нещодавно вони взяли участь у радіошоу музиканта Rocket Hour на Apple Music 1, присвяченому 50-річчю фонду The King's Trust.

Елтон Джон та король Чарльз III / © Instagram принца і принцеси Уельских

Елтон Джон та король Чарльз III / © Instagram принца і принцеси Уельских

«Бажаємо Його Величності Королю щасливого дня народження», - написали Кейт та Вільям.

Цього року король Чарльз почав святкувати свій день народження раніше, з'явившись напередодні у Кройдоні на півдні Лондона. Там він приєднався до урочистостей, присвячених 750-річчю ринку на Суррей-стріт, розрізавши торт, що символізує обидві ці події.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

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