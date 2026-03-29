Монархиня була в гніві: як принцеса Діана розлютила королеву Єлизавету II, одягнувши фамільну прикрасу неналежним чином

Принцеса Діана / © Getty Images

Реклама

Коли леді Діана Спенсер вийшла заміж за принца Чарльза 29 липня 1981 року, її свекруха, королева Єлизавета II, подарувала їй сімейний весільний подарунок вартістю 5,7 мільйона доларів — смарагдове кольє, спочатку подароване королеві Марії 1911 року.

Ця прикраса стала улюбленим аксесуаром у колекції Діани. Через чотири роки після весілля, 1985 року, Чарльз та Діана відвідали Австралію. Там на галавечері з танцями в готелі Southern Cross у Мельбурні, принцеса Уельська з’явилася у зеленій атласній вечірній сукні від дизайнерів Девіда та Елізабет Емануелів (авторів її весільної сукні) та із смарагдовим намистом, яке одягла, як пов’язку на голову.

Як розповіла королівська біографка Кітті Келлі, рішення Діани носити чокер як пов’язку на голову було ненавмисним, пише Brides. Коли принцеса Уельська намагалася вдягнути його на голову, чокер застряг. Канадський дипломат Віктор Чепмен запропонував Діані носити його як головний убір, на що Діана погодилася.

Реклама

Однак, як повідомляється, королева Єлизавета II не була вражена таким вчинком своєї невістки.

«Це була річ, яка дуже подобалася королеві, але яку вона, у свою чергу, вирішила подарувати Діані на весілля», — розповіла королівська коментаторка Дебора Аттанасіо виданню Marie Claire Italia. «За словами джерел, близьких до королеви, побачивши, що Діана з нею зробила, Її Величність дуже розсердилася».

Принцеса Діана і принц Чарльз / © Getty Images

Принцеса Діана зберегла прикрасу у своїй колекції та носила її багато разів, зокрема й у ніч свого останнього дня народження у галереї Тейт у Лондоні.