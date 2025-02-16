Морський круїз продовжується: принцеса Леонор тепло спілкувалася з публікою під час зупинки у Бразилії

Принцеса Леонор та її однокурсники з військово-морської школи здійснили чергову зупинку під час свого шестимісячного морського круїзу.

Королівський палац поділився фото, як принцеса на навчальному судні "Хуан Себастьян де Елькано" прибула до порту Сальвадор-де-Баїя в Бразилії.

Принцеса Леонор / Фото: Instagram іспанської королівської родини

"Перша зупинка в Америці 97-го навчального походу", — йдеться у підписі під фото.

Принцеса Леонор / Фото: Instagram іспанської королівської родини

Принцеса Леонор / Фото: Instagram іспанської королівської родини

Принцеса Леонор / Фото: Instagram іспанської королівської родини

Принцеса Леонор одягнена у білу військово-морську форму, як і її однокурсники. Бразилія – одна з восьми країн, де вони планують зупинитися протягом наступних п'яти місяців її навчання на гардемарина.

Принцеса Леонор / Фото: Instagram іспанської королівської родини

Нагадаємо, нещодавно в мадридському музеї воскових фігур були представлені нові фігури принцеси Леонор, її батька короля Філіпа VI та матері – королеви Летиції.

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