Морський круїз триває: принцесу Леонор знову зазнімкували в порту

Спадкова принцеса Леонор була зазнімкована в порту Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія в Іспанії разом зі своїми однокурсниками, з яким вирушила нещодавно в шестимісячний морський круїз.

19-річна принцеса була заскочена з іншими членами екіпажу, коли вони відпливали з порту Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, куди вони пришвартувалися тиждень тому. Принцеса Леонор махала рукою фотографам та людям, які були на пірсі. Вона була одягнена у білу військово-морську форму, як і її однокурсники, а волосся зібрала в низький пучок.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Леонор бере участь у навчальному круїзі в межах своєї військової освіти, вирушивши у плавання на судні "Хуан Себастьян де Елькано" разом із 76 гардемаринами та відвідавши вісім країн у шестимісячній подорожі.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Раніше ми показували вам, як королева Летиція та король Філіп VI проводжали дочку в круїз у порту міста Кадіса.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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