Мова тіла Гаррі: експертка розповіла, що відчував принц на прощанні з бабусею Єлизаветою II

Під час державного похорону королеви Єлизавети II, який відбувся в Лондоні 19 вересня, багато уваги було прикуто до принців Вільяма та Гаррі. Брати, що ворогують, немов примирилися заради улюбленої бабусі, яку проводжали в останню путь.
Експертка з мови тіла Джуді Джеймс розповіла, що цього дня відчував принц Гаррі, герцог Сассекський. Гаррі кинув кілька поглядів на брата Вільяма під час державного похорону королеви, і ці погляди мали вигляд "жалю" з його боку.
Два брати, у яких, як відомо, непрості стосунки, вчора зібралися разом на державній панахиді за своєю бабусю королевою. У зворушливих сценах обидва брати йшли за труною, яку везли на державному лафеті до Вестмінстерського абатства. Після служби вони знову пройшли за труною до Веллінгтонської арки величезною процесією, а потім попрямували до Віндзора, де відбулося останнє прощання.
За словами експертки з мови тіла, під час служби в абатстві Гаррі особливо озирнувся на свого брата Вільяма, пише Mirror.
Гаррі було важко, він ледве тримався, щоб не заплакати. Заплакала навіть його дружина Меган, яку сфотографували, коли вона витирала сльози.
"Під час служби він витирав сльози і було принаймні два моменти, коли його погляд був спрямований на Вільяма. Його вираз обличчя передбачав смуток та можливий жаль", — каже експертка.
Після того, як служба добігла кінця, і брати знову приготувалися марширувати за труною, Гаррі продемонстрував свої емоції.
Стоячи в черзі, він спостерігав, як брат, з яким він колись був такий близький, племінник, з яким він любив грати, і невістка, яку він вважав своєю рідною сестрою, вишикувалися перед ним без жодного погляду на нього. І його обличчя, здавалося, скривилося у сильному горі, і його губи знову втягнулися", - каже експертка.
Схоже, герцог Сассекський відчув цього дня неймовірний потік найрізноманітніших емоцій і, можливо, навіть відверто сумував, що пішов із сім'ї 2020 року.
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