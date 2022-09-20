Мова тіла Гаррі: експертка розповіла, що відчував принц на прощанні з бабусею Єлизаветою II

Під час державного похорону королеви Єлизавети II, який відбувся в Лондоні 19 вересня, багато уваги було прикуто до принців Вільяма та Гаррі. Брати, що ворогують, немов примирилися заради улюбленої бабусі, яку проводжали в останню путь.

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс розповіла, що цього дня відчував принц Гаррі, герцог Сассекський. Гаррі кинув кілька поглядів на брата Вільяма під час державного похорону королеви, і ці погляди мали вигляд "жалю" з його боку.

Два брати, у яких, як відомо, непрості стосунки, вчора зібралися разом на державній панахиді за своєю бабусю королевою. У зворушливих сценах обидва брати йшли за труною, яку везли на державному лафеті до Вестмінстерського абатства. Після служби вони знову пройшли за труною до Веллінгтонської арки величезною процесією, а потім попрямували до Віндзора, де відбулося останнє прощання.

За словами експертки з мови тіла, під час служби в абатстві Гаррі особливо озирнувся на свого брата Вільяма, пише Mirror.

Принци Гаррі та Вільям / Фото: Associated Press

Гаррі було важко, він ледве тримався, щоб не заплакати. Заплакала навіть його дружина Меган, яку сфотографували, коли вона витирала сльози.

"Під час служби він витирав сльози і було принаймні два моменти, коли його погляд був спрямований на Вільяма. Його вираз обличчя передбачав смуток та можливий жаль", — каже експертка.

Після того, як служба добігла кінця, і брати знову приготувалися марширувати за труною, Гаррі продемонстрував свої емоції.

Меган і Гаррі, Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

Стоячи в черзі, він спостерігав, як брат, з яким він колись був такий близький, племінник, з яким він любив грати, і невістка, яку він вважав своєю рідною сестрою, вишикувалися перед ним без жодного погляду на нього. І його обличчя, здавалося, скривилося у сильному горі, і його губи знову втягнулися", - каже експертка.

Схоже, герцог Сассекський відчув цього дня неймовірний потік найрізноманітніших емоцій і, можливо, навіть відверто сумував, що пішов із сім'ї 2020 року.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

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