Мова тіла Кейт та Вільяма: експерт розповів про тонкощі взаємин королівської пари

Принц Вільям і принцеса Кейт часто роблять на публіці на адресу одне одного різні жести, за якими можна побачити які між парою нині стосунки.

Експерт з мови тіла Даррен Стентон стверджує, що принц Уельський зробив один ключовий жест під час різдвяної служби принцеси Кейт у Вестмінстерському абатстві.

Принцеса Кейт прибула до абатства першою перед початком служби, щоб привітати гостей і поговорити з ними, перш ніж до неї приєдналися принц Вільям та їхні троє дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї, а також інші члени королівської родини.

Принцеса Уельська на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві з дочкою Шарлоттою та сином Луї / Фото: Associated Press

За словами експерта, перед церемонією був один зворушливий момент, який продемонстрував "жест невербального підбадьорювання" з боку чоловіка принцеси Уельської.

"Кейт бере на себе ініціативу. Ми бачимо, як Вільям підходить до Кейт. Він кладе руку їй на лікоть, невербальний жест підтримки. Це був справді приємний жест", — сказав експерт.

Принцеса Уельська на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві з сім'єю / Фото: Associated Press

Він також зазначив рішення принцеси стояти ззаду під час руху зі своєю сім'єю, що є "захисним" та "домінуючим" жестом, який демонструє, наскільки сильний зв'язок між парою, пише express.co.uk. "Коли вони рухаються разом, вона стоїть ззаду. Це захисний, домінуючий жест, лідер стоїть ззаду. Вона дуже дбайлива і така, що оберігає. Я думаю, що цей рік ще раз підтвердив, наскільки вони сильні і як кохають одне дного", — сказав пан Стентон.

Принцеса Уельська та сім'я на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві з сім'єю / Фото: Associated Press

Експерт вважає, що принцеса Уельська показала, що вона "впевнена у собі", з'явившись на своєму щорічному концерті різдвяних гімнів.

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