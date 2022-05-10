Мова тіла Путіна: 7 ознак, що кремлівський диктатор розуміє свою поразку

Фахівці з мови тіла не вперше розбирають рухи Путіна. А після вчорашнього його виступу на параді на Червоній площі в Москві, їм теж є що сказати.

Промова Путіна — його перше велике телезвернення від 18 березня було приурочене до 77-ї річниці перемоги союзників над нацистською Німеччиною та закінчення Другої світової війни.

Майк Картер, експерт з мови тіла, спостерігав за промовою Путіна і розповів виданню Mirror, що "войовничий" російський президент говорив без пристрасті чи переконаності. Тобто простими словами сам не вірив у те, що промовляв на багатотисячний натовп. "Це саме так. Це так дивно, тому що він повинен знати, що війна йде погано. Він не впевнений у тому, що каже", — говорить пан Картер. Експерт розповів про сім ознак того, що Путін розуміє, що програв війну.

Володимир Путін, парад 9 травня у Москві / Associated Press

Похитування з боку в бік

Протягом усієї промови Путін гойдався з боку в бік або коливався, коли говорив. "Розгойдування з боку в бік зазвичай є ознакою хвилювання або відсутності переконаності. Якщо хтось твердий, як скеля, і все ще заземлений, це показує ознаки впевненості та авторитету", — вважає експерт.

Відсутність жестикуляції

Ще один момент, на який вказує пан Картер, полягає в тому, що Путін взагалі не використав жести руками під час своєї промови. "Він взагалі не використовує жести руками, а лише перевертає сторінки. Ми використовуємо наші руки, щоб показати пристрасть, і, здається, йому не вистачає пристрасті з погляду мови тіла. Це різко контрастує з промовою Путіна 18 березня, коли він провів воєнний мітинг, вільно ходив сценою і жестикулював руками, звертаючись до натовпу".

Володимир Путін, парад 9 травня у Москві / Associated Press

Пощипування брів

Це могло бути не всім помітно, але Путін пощипував область між бровами. Зазвичай це свідчить про стурбованість, тривожність. "Люди, які почуваються абсолютно комфортно і впевнено, цього не роблять".

Дихання

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Експерт висловив занепокоєння щодо дихання кремлівського лідера і того, що це може сигналізувати про те, що йому боляче.

"Це може бути не так помітно для більшості людей, але він дихає дуже поверхово. Ми затримуємо дихання або дихаємо таким чином, коли щось фізично або психічно не гаразд. Його дихання дуже поверхове, що може бути пов'язане з болем, який він відчуває: "Ми затримуємо дихання, коли щось не гаразд із психікою. Він часто затримує подих, і здається, що йому не вистачає повітря.

Володимир Путін, парад 9 травня у Москві / Associated Press

Силова позиція

Під час виступу Путін стоїть, широко розставивши ноги, що здавалося б "владною позою" для впевненості. Але це може бути пов'язано з розгойдуванням з боку в бік.

"Він міг стояти в цій позі, щоб не впасти. Його ноги стоять на землі, що показує, що він почувається заземленим".

Відсутність зорового контакту

Путін щосили намагається відірвати погляд від своїх записів під час виступу, що може бути ознакою того, що він не відчуває пристрасті чи цілеспрямованості.

"Це пов'язано з його жестами рук, тому що він читає і дивиться вниз більшу частину часу, щоб прочитати свої нотатки. Він відчував необхідність прочитати свої записи, щоб все зробити правильно. Щоб не було жодного відхилення від сценарію. Саме через відсутність прямого зорового контакту промова здається такою одномірною та позбавленою драйву та пристрасті".

А ще Путін багато моргав, на думку експерта, людина багато моргає, коли хоче приховати правду про те, що бачить. "Під час своєї промови на підтримку мітингу в березні він не використовував сценарій або телесуфлер, оскільки, схоже, говорив з натовпом спонтанно", — вважає пан Картер.

Володимир Путін, парад 9 травня у Москві / Associated Press

Відсутність усмішки

"Він жодного разу не усміхнувся. У певному сенсі це трохи цікаво, тому що це зігріваючий жест, і ви думаєте про великих ораторів — навіть Гітлер усміхався. Усмішка — це спроба проявити теплоту, щоб привернути людей на свій бік і змусити їх сміятися", — каже експерт.

Але Путіну, схоже, вже не до сміху.

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