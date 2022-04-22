Мова тіла Путіна та Шойгу: що розповіли невербальні жести військових злочинців

Психолог та експерт із питань невербальної комунікації Валентин Кім проаналізував відеозапис зустрічі президента країни-агресорки Володимира Путіна зі своїм міністром оборони Сергієм Шойгу.

У четвер, 21 квітня, Путін та Шойгу вперше за довгий час з’явилися на людях та проголосили про чергову перемогу. Зі слів рашистських лідерів Маріуполь вже "взято", а територію заводу "Азовсталь" вирішено ізолювати та не штурмувати, начебто щоб зберегти життя рашистських солдат та офіцерів.

Не будемо аналізувати ці заяви, сконцентруємось на мові тіла. Бо вона дійсно була дивна як для такої радісної для росіян звістки.

Шойгу

Під час цієї коротенької розмови пан Шойгу сидів на самому краєчку крісла. Так сідають або коли дуже поспішають і ніколи розводити бесіди, або коли відчувають тиск з боку авторитетної фігури, яка сидить напроти. Загалом зсутулений тулуб не справляє враження пригніченості від присутнього напроти "авторитета".

Путін

Його поза була ще більш несподіваною. Володимир Путін вже не перший раз сидить так, наче він має проблеми зі спиною. Він чи то постійно сповзає з крісла, чи то намагається втиснутись в нього. Відповідно і така манера сидіння може свідчити або про неадекватну розслабленість, або про відчутний страх, від якого тіло намагається врятуватись, стискаючись та втискуючись в крісло.

Додатковий маркер самопочуття – це жест правою рукою, якою Путін схопився за стіл. Загалом такий жест може означати намагання "заземлитися", відчуття невпевненості та намагання отримати контакт із чимось стійким.

Ці два прояви – втиснуте в крісло тіло та тримання за стіл – разом формують враження страху та невпевненості, які переживає Путін, бажання уникнути чогось неприємного.

На перший погляд причина цього цілком очевидна – необхідність припинити штурм "Азовсталі", особливо після категоричної заяви Володимира Зеленського про неможливість подальших перемовин у разі знищення захисників Маріуполя. Тобто Путін вимушений йти на умови ультиматуму свого противника. Зрозуміла і манера сидіння Шойгу у цьому випадку. Йому просто неприємно брати участь в такому ганебному заході, і він намагається закінчити все швидше, не затягувати час. Тому і сів на самий краєчок крісла.

Цілком зрозуміло, що керівництво Кремля намагається продати під виглядом перемоги будь-що. Навіть якщо це цілковита поразка. Але цікаво, чому не можна було відзняти інше відео, без цих явних невербальних факапів? Чи дійсно ніхто не може сказати схибленому диктатору, що він має кепський вигляд? Якщо це так, то казка про голого короля стає все більш актуальною.

Путін та Шойгу / facebook.com/valentin.kim.56

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