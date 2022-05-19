"Моя вишиванка про мир і мужність": пес Патрон у гарній вишитій сорочці привітав підписників зі святом

"Моя вишиванка про мир і мужність": пес Патрон у гарній вишитій сорочці привітав підписників зі святом

Відомий джек-рассел-тер'єр привітав своїх фоловерів з днем вишиванки.

Зірка соцмереж пес Патрон змінив свій робочий бронежилет на гарну вишиванку, яку йому подарувала підписниця.

Господар собаки влаштував для нього невеликий фотосет. Він сфотографував Патрона спочатку на тлі українського прапора, а потім і в садку, коли той став на задні лапи.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Ну красень же! Вишиванка дуже пасує Патрону.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

"З Днем вишиванки! Це не просто святкова сорочка. Кожна вишиванка має важливий меседж, який і не прочитаєш, але коли дивишся на нього - все чомусь зрозуміло. Я не вмію читати по візерункам та надіюсь, що моя вишиванка про мир і мужність. А ваші вишиванки про що, як ви гадаєте?" – написали від імені Патрона.

Нагадаємо, джек-рассел-тер'єр номінований бути зображеним на поштовій марці від УкрПошти. Проголосувати за сміливого Патрона можна на сайті УкрПошти або в Дії, у розділі "Опитування".

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