- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 89
- Час на прочитання
- 1 хв
Може сміливо конкурувати з Каміллою: стильна родичка короля Чарльза відвідала прийом у палаці
Родичка короля Чарльза — герцогиня Глостерська Біргітта — відвідала церемонію вручення премії королеви Єлизавети за інженерні досягнення 2025 року, що відбулася у Сент-Джеймському палаці.
Премія королеви Єлизавети за інженерні досягнення (QEPrize) присуджується за інженерні інновації, які приносять користь людству в усьому світі.
79-річна герцогиня Біргітта з’явилася на заході у яскравій гірчичній сорочці та темному сарафані з об’ємною спідницею, а взула пісочні туфлі із замші на невисоких підборах та із застібками. Вона зробила гарне укладання і легкий макіяж, одягла сережки з кольоровим камінням, а також прикріпила біля горловини брошку, яка також гарно переливалася кольоровим камінням. На пальці у герцогині було кілька каблучок із рубінами, Біргітта зробила акуратний манікюр без покриття і в руках тримала келих ігристого.
Герцогиня мала бездоганний вигляд, як і тоді, коли вона відвідала державний бенкет у Віндзорському замку на честь візиту президента Трампа у вересні 2025 року.