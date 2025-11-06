ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

Може сміливо конкурувати з Каміллою: стильна родичка короля Чарльза відвідала прийом у палаці

Родичка короля Чарльза — герцогиня Глостерська Біргітта — відвідала церемонію вручення премії королеви Єлизавети за інженерні досягнення 2025 року, що відбулася у Сент-Джеймському палаці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Глостерська Біргітта

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

Премія королеви Єлизавети за інженерні досягнення (QEPrize) присуджується за інженерні інновації, які приносять користь людству в усьому світі.

79-річна герцогиня Біргітта з’явилася на заході у яскравій гірчичній сорочці та темному сарафані з об’ємною спідницею, а взула пісочні туфлі із замші на невисоких підборах та із застібками. Вона зробила гарне укладання і легкий макіяж, одягла сережки з кольоровим камінням, а також прикріпила біля горловини брошку, яка також гарно переливалася кольоровим камінням. На пальці у герцогині було кілька каблучок із рубінами, Біргітта зробила акуратний манікюр без покриття і в руках тримала келих ігристого.

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

Герцогиня мала бездоганний вигляд, як і тоді, коли вона відвідала державний бенкет у Віндзорському замку на честь візиту президента Трампа у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
89
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie