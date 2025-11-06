Може сміливо конкурувати з Каміллою: стильна родичка короля Чарльза відвідала прийом у палаці

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

Реклама

Премія королеви Єлизавети за інженерні досягнення (QEPrize) присуджується за інженерні інновації, які приносять користь людству в усьому світі.

79-річна герцогиня Біргітта з’явилася на заході у яскравій гірчичній сорочці та темному сарафані з об’ємною спідницею, а взула пісочні туфлі із замші на невисоких підборах та із застібками. Вона зробила гарне укладання і легкий макіяж, одягла сережки з кольоровим камінням, а також прикріпила біля горловини брошку, яка також гарно переливалася кольоровим камінням. На пальці у герцогині було кілька каблучок із рубінами, Біргітта зробила акуратний манікюр без покриття і в руках тримала келих ігристого.

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

Герцогиня мала бездоганний вигляд, як і тоді, коли вона відвідала державний бенкет у Віндзорському замку на честь візиту президента Трампа у вересні 2025 року.