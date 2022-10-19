Може купити кожен: названий улюблений перекус принцеси Уельської

Всім відомо, що принц і принцеса Уельські можуть собі дозволити будь-які страви, оскільки в них працює цілий штат кухарів, які можуть приготувати все, що завгодно. Але, як і звичайні люди Кейт та Вільям також іноді їдять найпростішу їжу.

Принц Уельський одного разу зізнався, що любить соус каррі у поєднанні з рибою та смаженою картоплею, а Кейт часто готує своєму чоловікові смажене курча, яке також обожнює їсти.

Принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська любить готувати та любить робити це разом зі своїми дітьми. Під час поїздки до Громадського центру Святого Луки до Лондона принцеса розповідала, що вона готувала тісто для піци зі своїми старшими дітьми, Джорджем та Шарлоттою. "Їм це подобається, тому що вони можуть забруднити руки", - розповідала тоді Кейт.

Також Кейт розповідала, що в неї з дочкою принцесою Шарлоттою схожі смаки. Принцеса Уельська, як і її дочка, люблять перекушувати оливками, які можна купити в будь-якому супермаркеті в будь-якій країні світу.

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт / Фото: Associated Press

А ще однією з улюблених страв Кейт та її родини є італійська паста із сиром.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка найулюбленіша страва у королеви Камілли. Вона не вибаглива і купити улюблену їжу королеви-консорта можна в супермаркеті навіть в Україні і коштує це близько 80 гривень.

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