Може статися з кожним: як із сукнею принцеси Кейт стався конфуз на публіці

Принцеса Уельська практично ніколи не носить прозорі сукні, але іноді можна опинитися в конфузній ситуації, просто одягнувши чорне вбрання і та ставши під спалахи фотокамер.

З Кейт, яка на той момент мала титул герцогині Кембриджської, таке сталося в жовтні 2014 року. Того дня вона прибула на осінню галавечерю та прийом на підтримку організації "Дія проти наркозалежності" в ресторані L'Anima в Лондоні, Кейт є покровителькою благодійної організації і мала зустрітися з прихильниками під час прийому.

На Кетрін того вечора була чорна і досить закрита сукня, але зона її грудей просвічувалася завдяки світлу спалахів фотокамер. Швидше за все, стилісти майбутньої принцеси врахували цей нюанс і зробили висновки, щоб таке більше ніколи не повторилося.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали про лайфгак принцеси Кейт, як їй вдається приховати спідню білизну під одягом.

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