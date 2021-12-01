Може трапиться з кожним: королева Максима опинилася у конфузній ситуації і це сфотографували

Може трапиться з кожним: королева Максима опинилася у конфузній ситуації і це сфотографували

Конфузи часом трапляються і з королевою Нідерландів Максимою.

Її Величність вчора відвідала відкриття будинку Пітера Тейлера у музеї Тейлера у Харлемі, Нідерланди. Будинком користувався Пітер Тейлер (1702–1778), людина, яка залишила свій стан, колекції та будинок фонду, який мав працювати на благо людей.

Королева Максима / Getty Images

Пітер був багатим голландським менонітським купцем, дітей у нього не було, а всю свою спадщину він заповів (за сьогоднішніми мірками: близько 80 мільйонів євро) на заняття релігією, мистецтвом та наукою в його рідному місті, що призвело до створення музею Тейлера.

Королева Максима прибула на захід у червоній сукні з тонким поясом на талії та червоному пальті, доповнивши лук темними шкіряними човниками на підборах, світлим манікюром, насиченим макіяжем очей та сережками-висячками. Надворі, коли королева знімала з обличчя захисну маску, повіяв сильний вітер, який, звичайно ж, зіпсував її зачіску.

Королева Максима / Getty Images

Максима, звичайно, в такій ситуації опинилася не вперше і її настрій від цього ніколи не псується.

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